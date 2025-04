Raphinha iguala Messi na Champions e agora mira recorde de CR7

© Getty Images

O atacante Raphinha está vivendo uma temporada memorável com a camisa do Barcelona e prestes a escrever seu nome na história da Liga dos Campeões da UEFA. Com um gol e duas assistências na partida desta quarta-feira (9), o brasileiro chegou a 19 participações diretas em gols na atual edição do torneio, igualando a marca histórica de Lionel Messi na temporada 2011/12.

Agora, Raphinha mira o recorde absoluto da competição, que pertence a Cristiano Ronaldo. O craque português somou 21 participações em gols na temporada 2013/14 pelo Real Madrid — marca que ainda não foi superada por nenhum jogador.

Na atual campanha europeia, Raphinha já acumula 12 gols e sete assistências. Ele pode alcançar ou até ultrapassar o recorde de CR7 caso o Barcelona avance até a final da Champions. Nesse cenário, o camisa 11 teria mais quatro partidas para participar diretamente de pelo menos três gols e assumir o topo isolado da estatística.

Até o momento, apenas dois jogadores superam Raphinha nesse ranking: Robert Lewandowski, com 20 participações em 2019/20, e o próprio Cristiano Ronaldo, que alcançou o mesmo número em 2015/16, além do recorde absoluto em 2013/14.

Na temporada como um todo, somando todas as competições, o brasileiro já contabiliza 28 gols e 22 assistências em 45 jogos, se firmando como um dos grandes destaques da equipe comandada por Hansi Flick.

Leia Também: Jogador de 21 anos morre após choque feio com goleiro rival