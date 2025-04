Irmão de Jude Bellingham, Jobe entra na mira de gigantes europeus

© Getty Images

Aos 19 anos, Jobe Bellingham, irmão mais novo do astro do Real Madrid, Jude Bellingham, está prestes a dar um importante salto na carreira e se tornar alvo prioritário de alguns dos principais clubes da Europa. Segundo informações do portal britânico CaughtOffside, publicadas nesta quinta-feira (10), o jovem meio-campista tem despertado o interesse de gigantes como Manchester United, Arsenal, Tottenham, Borussia Dortmund e Bayer Leverkusen.

No entanto, quem lidera a disputa atualmente é o Chelsea. O clube londrino, que já garantiu as contratações dos jovens Dário Essugo e Geovany Quenda, ambos do Sporting, para a próxima temporada, estaria avançando nas conversas para contar com Jobe Bellingham.

Cria das categorias de base do Birmingham City, o mesmo clube que revelou seu irmão Jude, Jobe transferiu-se para o Sunderland em julho de 2023 por menos de 2 milhões de euros. Desde então, vem chamando atenção com atuações consistentes na Championship (segunda divisão inglesa), sendo apontado como uma das grandes promessas do futebol inglês.

A possível transferência do jovem reforça o sobrenome Bellingham como uma referência entre os novos talentos da Europa. Jude, hoje com 20 anos, foi adquirido pelo Real Madrid por mais de 100 milhões de euros junto ao Borussia Dortmund e rapidamente se firmou como um dos principais jogadores do clube espanhol.

