Conmebol propõe à Fifa Copa-2030 com 64 seleções

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O presidente da Conmebol, Alejandro Domínguez, aproveitou o Congresso da entidade, nesta quinta-feira (10), para anunciar uma proposta à Fifa: que a Copa do Mundo de 2030 seja realizada com 64 seleções.

A ideia da Conmebol é pontual, voltada para o Mundial que marcará o centenário do torneio.

Até por isso, a Fifa definiu que jogos da primeira rodada acontecerão em Argentina, Uruguai e Paraguai. Depois, o restante do torneio vai se espalhar por Portugal, Espanha e Marrocos.

"Estamos convencidos de que a comemoração do centenário será única, porque 100 anos só acontecem uma vez. E é por isso que propomos, por uma única vez, realizar este aniversário com 64 equipes, em três continentes simultaneamente. Para que todos os países tenham a oportunidade de viver uma experiência global e para que ninguém neste planeta fique de fora desta celebração", disse Alejandro, no evento desta quinta-feira (10).

Até agora, o plano da Fifa é fazer a Copa com 48 seleções, a exemplo do que acontecerá nos Estados Unidos, Canadá e México, em 2026.

Se a proposta da Conmebol não vingar, 2030 pode ser a segunda edição com esse número de participantes.