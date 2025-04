Palmeiras faz BO contra torcedor de gesto racista e quer ressarcimento

© Getty Images

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Palmeiras já tomou providências em relação ao torcedor que fez um gesto de cunho racista na direção da torcida do Cerro Porteño durante a vitória de ontem, no Allianz Parque, pela 2ª rodada da Libertadores.

O clube identificou o indivíduo graças ao sistema de biometria facial e das câmeras de vigilância do Allianz Parque e ele foi bloqueado do sistema de venda de ingressos para os jogos do Palmeiras como mandante.

Além disso, ele foi excluído do programa Avanti e será acionado judicialmente para ressarcir o clube em caso de punições no âmbito esportivo e financeiro por consequência de sua conduta. O homem recebeu uma notificação extrajudicial do Alviverde para que ele tenha ciência dos fatos.

O Palmeiras também registrou Boletim de Ocorrência junto ao DRADE (Delegacia de Repressão aos Delitos de Intolerância Esportiva) para a completa apuração do caso.

A unidade disciplinar da Conmebol abriu um processo contra o Palmeiras, e o clube brasileiro pode ser punido após o gesto racista.

O Palmeiras está sujeito às mesmas punições aplicadas ao próprio Cerro no caso Luighi: multa e até eventualmente o fechamento de algum setor do estádio.

Considerando casos recentes envolvendo clubes brasileiros, o Atlético-MG levou US$ 60 mil de multa por gestos racistas de um torcedor na Libertadores do ano passado.

Nos bastidores da Conmebol, o discurso é que não haverá um julgamento com tratamento especial ao Palmeiras, apesar de Leila Pereira ter feito críticas recentes à entidade pela punição ao Cerro -considerada branda- na Libertadores Sub-20.