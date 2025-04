Garro seguirá em tratamento para dor e é desfalque do Corinthians em Dérbi

© Getty

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Rodrigo Garro seguirá sob cuidados do departamento médico do Corinthians, por conta de dores no joelho direito, após retornar de um tratamento fisioterápico na Espanha.

O clube paulista confirmou a sequência do processo de recuperação do meio-campista, no CT Joaquim Grava. Garro ainda não está pronto para retornar aos gramados, mas a evolução tem sido boa depois "tratamento inovador" em Madri, com o fisioterapeuta espanhol Javier Ledesma.

"Estou de volta, continuando o meu período de recuperação. Foram dias de muito trabalho, de muitas coisas lá [na Espanha]. Quero agradecer ao DM do Corinthians por me permitir ir e também me ajudar com este processo de recuperação, e o corpo médico. Estou com muita vontade de voltar a jogar, de voltar a compartilhar o gramado com meus companheiros", disse Rodrigo Garro, do Corinthians, à Corinthians TV.

Ainda sem previsão de retorno, o camisa 8 deve perder pelo menos mais seis jogos pelo Timão. A expectativa de retorno do atleta é apenas em maio.

"Deus queira que eu esteja pronto logo. Obrigado por tantas mensagens do carinho, para mim é muito importante", disse Rodrigo Garro.

Neste sábado, o Corinthians enfrentará o Palmeiras, pela 3ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com quatro pontos, a equipe busca o topo da tabela. No momento, a equipe é a segunda colocada no critério de desempate de cartões vermelhos.