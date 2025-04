Já classificado aos playoffs, Lakers recebem o Rockets; veja destaques da TV

© Getty Images

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Depois de garantir sua classificação aos playoffs da NBA com a vitória sobre o Dallas Mavericks na última rodada, por 112 a 97, em noite mágica de Luka Doncic, que fez 45 pontos no primeiro encontro com sua ex-equipe, o Los Angeles Lakers volta a jogar nesta sexta-feira (10) para enfrentar o Houston Rockets, às 23h30 (de Brasília).

A equipe do esloveno chega à penúltima rodada com 49 triunfos e 31 derrotas e não ficará mais abaixo da sexta colocação da Conferência Oeste.

A equipe de Houston também já está classificada aos playoffs, com a segunda posição da conferência, ao acumular 52 triunfos e 28 derrotas. O Oklahoma City Thunder lidera a disputa: 65 vitórias e 14 derrotas.



CONFIRA OS DESTAQUES ESPORTIVOS DA PROGRAMAÇÃO DE SEXTA

6h Masters 1000 de Monte Carlo

Tênis: ESPN 2 e Disney+

10h Espanha x Brasil

Tênis, Billie Jean King Cup: ESPN 3 e Disney+

15h30 Wolfsburg x RB Leipzig

Campeonato Alemão: CazéTV e OneFootball

15h45 Udinese x Milan

Campeonato Italiano: ESPN e Disney+

16h Valencia x Sevilla

Campeonato Espanhol: ESPN 4 e Disney+

23h30 Los Angeles Lakers x Houston Rockets

Basquete, NBA: ESPN 2 e Disney+