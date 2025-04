Inter Miami prestes a acabar com as dúvidas em torno de Messi

© Getty Images

O Inter Miami está prestes a fechar um acordo com Lionel Messi para a renovação do contrato que liga as duas partes desde o verão de 2023 e que tem término previsto para dezembro deste ano, segundo informações divulgadas neste sábado pelo portal norte-americano The Athletic.

O objetivo, segundo a publicação, é fazer do craque argentino o grande nome da inauguração do novo estádio, o Miami Freedom Park, que estava inicialmente prevista para o início de 2025, mas foi adiada para 2026 devido a complicações de última hora.

O atacante também deverá se tornar um dos principais embaixadores da Copa do Mundo de 2026, que será realizada justamente nos Estados Unidos, além de México e Canadá — e que poderá ser a última grande competição de seleções da qual ele participará.

Aos 37 anos, vale lembrar, Messi já está em sua terceira temporada defendendo o clube norte-americano. Até o momento, ele soma 42 gols e 20 assistências em 48 partidas oficiais, tendo conquistado, nesse meio-tempo, uma Leagues Cup.

