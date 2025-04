CBF conversa com equipe do técnico Ancelotti, diz jornal

© Getty Images

Desde a demissão de Dorival Júnior, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) tem buscado um novo técnico para a Seleção Brasileira. Um dos nomes mais cotados é o de Carlo Ancelotti, atualmente treinador do Real Madrid. Segundo o jornal espanhol “El Periódico”, representantes da CBF já teriam conversado com Davide Ancelotti, filho e assistente técnico do treinador, para explorar uma possível negociação. A entidade planeja avançar após a final da UEFA Champions League, marcada para junho.

Perguntado no último dia 28 sobre propostas da Seleção Brasileira, Ancelotti negou ter sido procurado, mas declarou ter grande carinho pelo time nacional. No Real Madrid, o técnico italiano comanda estrelas brasileiras como Vinicius Júnior, Rodrygo e o jovem Endrick, o que reforça os rumores de seu interesse.

O presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, afirmou recentemente que o novo técnico será contratado a tempo de convocar a seleção para os jogos contra Equador e Paraguai, válidos pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. Esses confrontos estão marcados para os dias 5 e 9 de junho.

Além de Ancelotti, outro nome cogitado para assumir a seleção é o do português Jorge Jesus, que ganhou destaque ao comandar o Flamengo na campanha histórica de 2019. A definição do novo treinador é tratada como prioridade pela CBF.

