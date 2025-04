Jorge Jesus ´bate o martelo' sobre seleção brasileira, diz jornal

© Getty Images

Após o empate do Al Hilal com o Al Ettifaq por 1 a 1, Jorge Jesus foi questionado sobre o suposto interesse da Seleção Brasileira em contratá-lo, mas evitou entrar no assunto. "Não se passa nada comigo, não sei de nada, não vou entrar em pormenores do Brasil. Não posso falar de coisas que não têm nada a ver comigo", declarou o técnico português durante a coletiva de imprensa.

O jornal português A Bola, frisou que até o momento, J.J. não foi contactado para assumir seleção canarinha e esclareceu tudo com presidente do clube saudita

Apesar de ser apontado como favorito para suceder Dorival Júnior no comando da seleção, Jorge Jesus reforçou seu compromisso com o Al Hilal, afirmando ter informado seu presidente sobre os rumores. Quando confrontado por um jornalista que sugeriu que ele estaria provocando sua saída para assumir a seleção, Jesus rebateu: "Respeito a opinião dele, mas não quer dizer que seja a verdadeira. Não falo mais sobre um tema que não consigo controlar."

O empate deixou o Al Hilal a oito pontos do líder do campeonato saudita, Al Ittihad, aumentando a pressão sobre o treinador. Enquanto isso, o nome de Carlo Ancelotti, atualmente no Real Madrid, também segue sendo cogitado para a vaga na Seleção Brasileira, especialmente após o momento difícil do clube espanhol.

Leia Também: CBF conversa com equipe do técnico Ancelotti, diz jornal