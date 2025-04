Jornal critica Vini Jr. no Real Madrid: "queda incompreensível"

© Getty Images

As recentes atuações de Vinícius Jr. no Real Madrid estão abaixo do esperado, segundo análise do jornal espanhol Marca. A publicação atribui a queda de rendimento ao impacto emocional da derrota na disputa pela Bola de Ouro de 2024, conquistada por Rodri, do Manchester City. Após o anúncio, Vini Jr. demonstrou insatisfação em uma postagem enigmática nas redes sociais, o que, para o jornal, marcou o início de seu declínio em campo.

Desde o evento, realizado em outubro, o jogador brasileiro tem enfrentado dificuldades para repetir o desempenho da temporada anterior. A publicação destacou que Vini Jr. perdeu a explosividade e o temor que causava nos adversários, o que ficou evidente na partida contra o Arsenal, descrita como sua pior atuação na temporada. Ainda assim, o atacante continua sendo peça importante no esquema de Carlo Ancelotti, com uma trajetória vitoriosa no clube, incluindo 14 títulos.

O jornal trouxe números para embasar a avaliação. Antes da cerimônia da Bola de Ouro, Vini Jr. tinha uma média de 0,87 gols ou assistências por jogo, número que caiu para 0,66 após o evento. Além disso, o atacante tem enfrentado vaias da torcida no Santiago Bernabéu e ainda vive o peso de dois pênaltis perdidos recentemente.

Apesar das dificuldades, o Marca ressaltou que Vini Jr. já superou críticas e momentos adversos no passado. O brasileiro chegou ao Real Madrid em meio a ceticismo e críticas, mas consolidou-se como uma das principais estrelas do clube. O desafio atual, segundo o jornal, é reencontrar a confiança e o desempenho que o tornaram referência no time espanhol.

