Torcida do Palmeiras arremessa cabeça de galinha no gramado; vídeo

O Palmeiras venceu o Corinthians por 2 a 0 no dérbi paulista deste sábado (12), na Arena Barueri, pelo Campeonato Brasileiro. Com gols de Piquerez e Emiliano Martínez no início do jogo, o time garantiu a liderança da competição, somando sete pontos. O Corinthians ocupa a sexta posição, com quatro pontos.

Durante a partida, torcedores do Palmeiras jogaram uma cabeça de galinha no gramado como forma de provocação. A ação foi uma resposta ao episódio do dia 27 de março, quando torcedores do Corinthians penduraram uma cabeça de porco na sede da Mancha Alviverde, torcida organizada do Palmeiras, na Praia Grande, litoral de São Paulo.

A vitória manteve o Palmeiras invicto no Brasileirão e reforçou a rivalidade entre os dois times, marcada por provocações e disputas históricas dentro e fora de campo. O Verdão segue em boa fase, consolidando-se como um dos favoritos ao título.

