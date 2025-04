Vitor Roque soma dois gols anulados e ainda convive com jejum no Palmeiras

© Getty

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Vitor Roque já sentiu o gostinho de balançar as redes em duas oportunidades pelo Palmeiras, porém, não teve sorte. Em ambas o tento foi anulado, o que o faz ainda não ter debutado com a camisa alviverde.

Já são oito jogos desde sua estreia. No total, são 575 minutos em branco.

O primeiro gol anulado foi contra o Cerro Porteño, pela Libertadores, na última quarta. Ele recebeu um lançamento, ganhou no corpo do zagueiro e chutou colocado. O VAR, porém, assinalou um impedimento milimétrico. Técnico alviverde, Abel Ferreira falou, após o jogo, que "em seu VAR" havia sido gol.

Já o segundo aconteceu no sábado, na vitória por 2 a 0 sobre o Corinthians. O Palmeiras já havia feito os dois gols quando Roque recebeu cruzamento e cabeceou para o chão, no fundo da rede. O VAR, porém, apontou impedimento de Gustavo Gómez no início da jogada, frustrando o atacante, que abriu um sorriso de incredulidade.

Após esse lance, Vitor Roque ainda teve mais uma chance, mas parou no goleiro Matheus Donelli. Aos 31 minutos do segundo tempo ele foi substituído por Flaco López.

Abel tem tratado a falta de gols de Roque com naturalidade. Depois do jogo contra o Cerro, ele avaliou a situação como "questão de paciência". Ontem preferiu dividir as responsabilidades com o elenco.

"Hoje poderíamos e deveríamos ter feito mais dois ou três gols e não conseguimos. Pena o resultado ter sido muito curto pela produção da nossa equipe. Devíamos e poderíamos ter feito mais dois ou três gols", disse Abel Ferreira, após a vitória do Palmeiras sobre o Corinthians.

Reforço mais caro do futebol brasileiro

Vitor Roque tornou-se o reforço mais caro da história do futebol brasileiro. O Palmeiras pagou R$ 25,5 milhões de euros (R$ 159 milhões na cotação da época), além de 5 milhões de euros em bônus por 80% dos direitos econômicos do jogador de 20 anos.

O Palmeiras e o estafe do jogador estão alinhados com a ideia de que o sucesso do atleta significará interesse da Europa. Consequentemente, uma transferência com altos valores envolvidos no futuro.