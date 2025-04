Galvão Bueno sugere dois nomes brasileiros para assumir a Seleção; veja

© João Miguel Junior/TV Globo

A Seleção Brasileira segue sem treinador desde a saída de Dorival Júnior em março, e Galvão Bueno, narrador e apresentador da Band, sugeriu dois nomes do futebol nacional para o comando. Em publicação no Instagram na última quinta-feira (10), Galvão destacou os trabalhos de Roger Machado, do Bahia, e Rogério Ceni, do Internacional, mencionando o desempenho deles na Libertadores.

“Alô, CBF! O mundo não é feito só de técnicos estrangeiros”, escreveu Galvão, exaltando a liderança de Internacional e Bahia no Grupo F da competição. O Inter goleou o Atlético Nacional na segunda rodada, enquanto o Bahia venceu o Nacional no Uruguai. Ambos os times somam quatro pontos, com o Inter à frente no saldo de gols.

Enquanto isso, a CBF ainda não definiu o novo treinador da Seleção. O presidente da entidade, Ednaldo Rodrigues, afirmou no sorteio da terceira fase da Copa do Brasil que o processo de escolha do técnico está em andamento, sem previsão para o anúncio.