Arrascaeta passa Júnior na artilharia geral do Fla e é 2º entre os gringos

(UOL/FOLHAPRESS) - Arrascaeta segue fazendo história com a camisa do Flamengo. Com os dois gols feitos na vitória por 2 a 0 sobre o Grêmio desta quinta-feira (13), ele se isolou como o segundo maior artilheiro estrangeiro de todos os tempos do clube e também ultrapassou o ídolo Júnior na lista de artilharia geral.

O uruguaio já estava empatado com o paraguaio Jorge Benítez com 76 gols. Agora ele se isolou na segunda colocação, ficando atrás apenas do argentino Doval, que soma 94 gols.

Na artilharia geral do Flamengo, o meia ultrapassou um dos maiores ídolos da história do clube: Júnior, que soma 77 gols mesmo tendo atuado como lateral a maior parte da carreira.

"Os números falam por si só. Um lateral com uma quantidade de gols assim. Isso mostra o tamanho da importância que ele (Júnior) tem para o clube. Eu, principalmente, fico muito feliz por continuar ajudando meus companheiros, ficando na história desse grande clube", disse Arrascaeta, à TV Globo.

Coincidentemente, Junior estava na transmissão como comentarista. O craque se mostrou honrado mesmo tendo sido ultrapassado.

Ficou muito honrado, ainda mais sendo ultrapassado por um cara como o Arrascaeta

Júnior, durante transmissão da TV Globo

Arrascaeta também fez questão de frisar a importância da vitória fora de casa.

O uruguaio quer que a equipe encare cada partida como uma decisão.

"Feliz por ajudar o time. Sempre é difícil trazer pontos fora de casa, mas a gente tem que pensar que cada jogo é uma final. Hoje fizemos um grande jogo, então vamos voltar felizes para casa", disse Arrascaeta, à TV Globo.

Confira o top 5 de artilheiros estrangeiros da história do Flamengo

1° - Doval (Argentina) - 94 gols

2° - Arrascaeta (Uruguai) - 78

3° - Jorge Benítez (Paraguai) - 76

4° - Petkovic (Sérvia) - 57

5° - Sidney Pullen (Inglaterra) - 49 gols

