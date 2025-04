Campeão do MotoGP tem 11 costelas fraturadas e lesões no tórax

A temporada de 2025 tem sido marcada por dificuldades para Jorge Martín. Após ficar de fora das primeiras etapas do ano, o atual campeão mundial de MotoGP voltou às pistas no Grande Prêmio do Catar, mas sofreu um grave acidente durante a 14ª volta da corrida.

O piloto espanhol da equipe Aprilia caiu e permaneceu alguns minutos no chão antes de ser socorrido. Ele foi levado imediatamente para um hospital da região, onde permanece internado.

De acordo com exames realizados, Martín sofreu lesões no tórax e nos pulmões, sendo submetido a um procedimento de drenagem pulmonar. Além disso, fraturou 11 costelas.

Em publicação nas redes sociais, o piloto agradeceu por estar vivo. “Obrigado, Deus. Isso poderia ter sido muito pior. Vou tentar manter vocês atualizados”, escreveu..





Absolute heartbreak



Sending our best wishes to our Champ @88jorgemartin on his recovery after this one 🦾



The final medical check showed six fractures on the right posterior arches and he will remain under observation at the hospital until the pneumothorax resolves. pic.twitter.com/lq9ATFIJgL