Clima esquenta no Real Madrid: Bellingham e Rüdiger trocam insultos

O ambiente no vestiário do Real Madrid está tenso em meio à pressão por resultados. O time é vice-líder de La Liga, quatro pontos atrás do Barcelona, e enfrenta situação delicada na Liga dos Campeões após a derrota por 3 a 0 para o Arsenal na partida de ida das quartas de final.

Segundo o jornalista Edu Aguirre, do programa El Chiringuito de Jugones, transmitido pela emissora espanhola Mega, Jude Bellingham e Antonio Rüdiger protagonizaram um desentendimento acalorado durante o treino da última sexta-feira (12), véspera da vitória sobre o Alavés por 1 a 0.

De acordo com Aguirre, após uma entrada mais dura, os dois jogadores trocaram insultos e quase chegaram às vias de fato. A situação só foi contida após a intervenção de colegas de equipe e membros da comissão técnica liderada por Carlo Ancelotti.

Apesar do episódio, a mesma fonte afirma que o conflito foi resolvido ainda no campo de treino, com um aperto de mão entre o meia inglês e o zagueiro alemão, encerrando a tensão.

