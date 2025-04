Luis Suárez revela desejo de Messi disputar a Copa de 2026

© Getty Images

Em entrevista publicada neste domingo (13) pelo jornal espanhol El País, o atacante uruguaio Luis Suárez deixou escapar que Lionel Messi tem vontade de disputar a Copa do Mundo de 2026. Os dois são companheiros no Inter Miami, da MLS, e mantêm uma amizade de longa data dentro e fora de campo.

"Nós conversamos bastante, em tom de brincadeira, mas ele também tem essa vontade de jogar o Mundial do ano que vem", afirmou Suárez, de 38 anos. O atacante renunciou à seleção do Uruguai em 2024 após desentendimentos com o técnico Marcelo Bielsa.

Questionado sobre a possível participação de Messi no torneio — que será sediado por Estados Unidos, México e Canadá — Suárez recuou e evitou dar mais detalhes: "Não, não, não... nem pergunto para ele. Tem gente que não entende."

Durante a entrevista, o uruguaio relembrou um episódio recente como exemplo da relação entre os dois. "Vou contar uma anedota do pênalti no jogo contra o Los Angeles FC [vitória por 3 a 1]. Tem gente que comemora, festeja, faz alarde... Eu nem olho para ele, não faço nenhum gesto, porque já o conheço", disse.

"Muitas vezes posso estar do lado dele e, se comemoro, fico mais nervoso, mais inseguro. Já sei como ele é. Então, não pergunto nada. O tempo vai dizer", concluiu.



