Michael Schumacher assina capacete com outros campeões de F1

Um capacete, que pode ver nas imagens, foi assinado por todos aqueles que foram campeões do mundo de Fórmula 1 e ainda estão entre nós. Michael Schumacher não faltou à 'chamada' para um fim solidário.

O ex-piloto alemão conseguiu assinar o capacete com a ajuda da esposa, Corinna, como revelou Jackie Stewart.

Em uma iniciativa liderada por Stewart, tricampeão do mundo de F1, este capacete será leiloado com o objetivo de angariar fundos na luta contra a demência, doença que afetou a mulher de Jackie Stewart, em 2014.

"É maravilhoso que o Michael tenha contribuído para esta causa, uma doença ainda sem cura. A esposa ajudou-o, e com essa assinatura completou-se o grupo de campeões mundiais que ainda estão conosco", afirmou o ex-piloto escocês.

O capacete foi apresentado ao público antes do Grande Prémio do Bahrain e Jackie Stewart até o utilizou em uma volta ao traçado de Sakhir, ao volante de um carro que lhe valeu um título mundial, o Tyrell 006 de 1973.

Over 50 years since he last raced an F1 car in 1973, F1 legend Sir Jackie Stewart is back behind the wheel!



In his iconic championship-winning Tyrrell, JYS is driving to find a cure for dementia with his charity, @racingdementia#F1 pic.twitter.com/C49PrCw726