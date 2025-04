Cristiano Ronaldo tem interesse em comprar rival do Real Madrid, diz jornal

© <p>Getty Images</p>

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Ex-jogador do Real Madrid, Cristiano Ronaldo está interessado em comprar o Valencia, segundo publicou o jornal catalão Mundo Deportivo.

Cristiano Ronaldo contaria com um respaldo financeiro da Arábia Saudita para a compra do clube espanhol. Parte do dinheiro viria a partir do príncipe Mohamed Bin Salman, e o valor de venda, segundo o jornal catalão, gira em torno de 400 milhões de euros (cerca de R$ 2,6 bilhão na cotação atual).

Uma das condições para CR7 assumir o Valencia é que o clube não seja rebaixado. O time ocupa a 15ª colocação da La Liga e está a apenas cinco pontos da zona de descenso.

A informação contrasta com a postura do atual proprietário do Valencia. Peter Lim, com quem CR7 tem boa relação, anunciou de forma enfática que o clube não será vendido. A emissora espanhola Cope, porém, publicou em fevereiro que ele mesmo admitiu ao dono do PSG, Nasser Al-Khelaifi, que o Valencia está à venda.

O Valencia está atualmente focado na retomada das obras do Novo Mestalla. Em janeiro, o clube reiniciou seu projeto para se mudar para o novo estádio e anunciou a assinatura de um novo contrato com a construtora responsável por realizar as etapas finais das obras do estádio.