Atleta fica paraplégico após tropeçar e cair durante aquecimento

Um estudante de 18 anos do estado de Illinois, nos Estados Unidos, ficou paralisado após sofrer um grave acidente enquanto se aquecia para uma prova de atletismo. Dylan Wescott se preparava para competir no salto triplo em 15 de março, quando tropeçou e bateu a cabeça contra um muro.

De acordo com o treinador Eric Bontz, o jovem teria tropeçado “nos próprios pés ou na areia” pouco antes da prova. Ele ficou inconsciente por alguns instantes e, ao recobrar a consciência, relatou que não sentia as pernas. “Soubemos imediatamente que era algo sério”, contou uma tia do atleta.

Dylan foi levado ao hospital Javon Bea, onde os exames revelaram uma fratura em uma vértebra do pescoço e outras duas pressionando a medula espinhal, o que causou a paralisia.

Apesar da gravidade do quadro, o jovem vem apresentando progressos com o apoio da fisioterapia. A recuperação de Dylan está sendo acompanhada e compartilhada por sua família nas redes sociais, onde ele tem recebido mensagens de apoio e solidariedade.

