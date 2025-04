Expulsão de Mbappé preocupa Real antes de jogo decisivo com Arsenal

© Getty Images

Kylian Mbappé virou o centro das atenções na Espanha após ser expulso com cartão vermelho direto no último fim de semana, aos 38 minutos da vitória por 1 a 0 do Real Madrid sobre o Alavés, fora de casa. A expulsão ocorreu após uma entrada dura do atacante francês sobre Antonio Blanco.

Segundo o jornal espanhol Marca, a situação causou apreensão nos bastidores do clube merengue. O presidente Florentino Pérez e o técnico Carlo Ancelotti teriam conversado pessoalmente com Mbappé para evitar que o episódio afete seu desempenho e abale emocionalmente o jogador.

A diretoria busca garantir que o atacante não carregue o peso da expulsão, principalmente por não ter comprometido o resultado da partida. O foco agora está no duelo decisivo contra o Arsenal, marcado para quarta-feira (17), quando o Real Madrid precisará reverter uma desvantagem de 3 a 0 para avançar às semifinais da Liga dos Campeões.

A expectativa é sobre o estado emocional com que Mbappé entrará em campo, diante de uma das partidas mais importantes da temporada para o clube espanhol.

