Evolução de Arrascaeta no Flamengo passa por melhora na resistência física

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Arrascaeta colocou o Grêmio "no bolso" e, com dois gols, foi o nome da partida na vitória do Flamengo por 2 a 0 em Porto Alegre (RS). Foram 86 minutos de bom futebol que mostram que, além da evolução técnica, o uruguaio também progride fisicamente.

O meia tem aumentado sua permanência em campo durante as partidas. Nos seis primeiros jogos do ano pelo Flamengo, por exemplo, ele teve uma média de 54 minutos. A partir do duelo contra o Maricá, pelo Campeonato Carioca -quando atuou a primeira vez por 90 minutos em 2025- os números aumentaram e, de lá para cá, foram oito confrontos e uma média de 79 minutos.

Na final do Estadual, atuou por 80 minutos no primeiro jogo e por 90 no segundo. Também a partir da goleada por 5 a 0 sobre o Maricá foram quatro gols marcados. Antes só havia feito um, sobre a Portuguesa, no Carioca.

Arrascaeta -há de se ressaltar- teve uma pequena lesão na coxa direita no dia 21 de março. Ele estava com a seleção do Uruguai em duelo contra a Argentina, pelas Eliminatórias. A contusão o tirou das estreias no Campeonato Brasileiro, diante do Internacional; e na Libertadores, no confronto com o Deportivo Táchira, na Venezuela.

Recuperado, o meia soma três partidas consecutivas: Vitória, Central Córdoba e Grêmio. O jogador ficará à disposição do técnico Filipe Luís para a partida desta quarta-feira (16) contra o Juventude, mas a comissão ainda não definiu se ele inicia como titular ou começa no banco para ser preservado.

Falei outro dia que nem tudo foi um desastre (contra o Central Córdoba). Uma das coisas positivas foi o Arrascaeta, que jogou bem, porém não foi nossa noite. Mas nesta terça-feira (15) (contra o Grêmio), sim. É um desses jogadores que temos que aproveitar enquanto estão aqui. É um jogador especial, é diferente, faz a diferença. É um jogador que escolheu passar os melhores anos da carreira dele no futebol brasileiro, e temos que valorizar muito. Vão vir momentos ruins e cobranças, mas são poucos estrangeiros que pisaram no Brasil e fizeram o que Arrascaeta faz.Filipe Luís, após a vitória sobre o Grêmio

ARRASCAETA ULTRAPASSA ÍDOLO JÚNIOR

Arrascaeta se isolou como o segundo maior artilheiro estrangeiro de todos os tempos do clube. Ele também ultrapassou o ídolo Júnior na lista de artilharia geral do Flamengo.

O uruguaio já estava empatado com o paraguaio Jorge Benítez com 76 gols. Agora ele se isolou na segunda colocação, ficando atrás apenas do argentino Doval, que soma 94 gols.

Na artilharia geral do Flamengo, o meia ultrapassou um dos maiores ídolos da história do clube: Júnior, que soma 77 gols mesmo tendo atuado como lateral a maior parte da carreira.