Palmeiras renova com duas promessas até o fim de 2029 após testes com Abel

© Getty Images

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Palmeiras anunciou a renovação com dois atletas na tarde desta terça-feira (15): o atacante Thalys e o zagueiro Benedetti.

As crias da Academia assinaram as renovações com o Palmeiras nesta semana, ambos com vínculo até o fim de 2029.

Bendetti tem apenas 18 anos e foi testado por Abel Ferreira durante o Campeonato Paulista. Já são seis jogos no time principal do Palmeiras, e ele segue disputando partidas pelo sub-20.

Já Thalys, 20, está integrado ao elenco profissional, já disputou 11 jogos com Abel Ferreira no ano e marcou 2 gols.

O QUE JOGADORES DISSERAM SOBRE AS RENOVAÇÕES

"O ano de 2025 tem sido extraordinário porque é a realização de um sonho estrear no Profissional, e a gente vem cada vez mais se adaptando, cada vez mais se entrosando com nossos companheiros, cada vez mais tendo esse companheirismo dentro do clube, que é muito importante. Acredito que cada vez mais não só eu como Thalys também temos evoluído muito e os caras mais velhos do elenco têm nos ajudado bastante", disse Benedetti.

"É um sonho que eu estou realizando aqui, de estar junto de companheiros que eu só via na televisão. Fico muito feliz. Vem sendo um ano que eu já fiz minha estreia como profissional, já fiz gol também e espero continuar trabalhando e jogando com eles, o que é muito importante para mim", falou Thalys..