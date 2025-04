Marcos Rocha sofre nova lesão e volta a ser problema no Palmeiras

© Cesar Greco / SE Palmeiras

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Marcos Rocha seguirá fora de combate no Palmeiras após ser relacionado para o último jogo. O Palmeiras informou que Marcos Rocha teve detectado um edema na panturrilha esquerda.

O lateral-direito tinha acabado de se recuperar de uma lesão na coxa esquerda, que sentiu no jogo de ida da final do Paulistão, em 16 de março. Ele foi relacionado para o Dérbi do fim de semana, e tinha expectativa de voltar a atuar nesta semana, mas isso não vai acontecer.

O atleta seguiu cronograma individualizado no treino de hoje para tratamento da lesão.

Rocha disputou 13 jogos nesta temporada e foi um dos melhores do Palmeiras no Paulistão antes de lesionar.

O jogador de 36 anos tem vínculo com o Palmeiras até o fim desta temporada.