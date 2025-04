Raphinha, Lewandowski e Yamal levam Barcelona a crer em 1ª Champions pós-Messi

© Getty Images

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um veterano atacante polonês de 36 anos, já longe de seu auge. Um brasileiro de 28, pressionado por duas temporadas decepcionantes. E um jovem espanhol de 17, de quem já se podia esperar muito, mas não que nessa idade pudesse ouvir comparações entre sua trajetória e a de Lionel Messi.

No começo da temporada 2024/25, poucos poderiam apontar o Barcelona como candidato a sensação do futebol europeu. Poucos diriam que o elenco comandado pelo alemão Hansi Flick teria a chance de igualar feitos do icônico time catalão liderado pelo trio Messi/Suárez/Neymar na década passada.

Mas as expectativas têm sido quebradas com o quase improvável do ataque formado Robert Lewandowski, Raphinha e Lamine Yamal.

Nesta terça-feira (15), o trio não esteve em seu dia mais inspirado. Os três passaram em branco e o Barça contou com um pouco de sorte para evitar o que seria um vexame diante do Borussia Dortmund. A equipe espanhola perdeu para o time alemão fora de casa, por 3 a 1, mas avançou à semifinal da Champions com o placar agregado de 5 a 3, graças à goleada por 4 a 0 na ida.

Ramy Bensebaini marcou contra a própria meta o gol que freou a reação do time da Alemanha e permitiu ao Barcelona se recompor para manter viva sua jornada em busca da tríplice coroa. Líder do Campeonato Espanhol, o time também está classificado para a final da Copa do Rei.

O clube não tem uma temporada com tantas glórias desde 2014/15, quando o famoso trio MSN marcou 131 gols -72% dos anotados pela equipe catalã. Aquela formação azul-grená encantou o mundo do futebol e obteve a glória tripla sob comando do espanhol Luis Enrique, hoje treinador do Paris Saint-Germain, também semifinalista da Champions.

O trio de frente atual marcou 82 vezes -pouco mais de metade dos gols do elenco, com 56,1%- e é o mais letal do futebol europeu na temporada. Supera Kane, Musiala e Olise, que anotaram 65 pelo Bayern de Munique, Dembélé, Barcola e Gonçalo Ramos, que fizeram 64 pelo PSG, e Mbappé, Vinicius Junior e Rodrygo, que balançaram a rede 64 vezes pelo Real Madrid.

Tem empolgado os torcedores a forma de que joga o ataque do time catalão. A explosão física de Raphinha e seu trabalho com e sem a posse da bola, a habilidade de improvisação de Yamal e a eficiência de Lewandowski são alguns dos atributos que mais se destacam.

No primeiro confronto com o Dortmund, na semana passada, a goleada por 4 a 0 teve uma porção de estatísticas relevantes.

Foi a terceira vez na temporada que os três atacantes marcaram juntos. As outras duas partidas foram contra o arquirrival Real Madrid: 4 a 0 pelo Espanhol e 5 a 2 na decisão da Supercopa da Espanha.

Também na goleada, Raphinha igualou um recorde de Messi, então com 19 participações em gols em uma edição da Champions, com 11 jogos disputados. O argentino obteve justamente 19 participações em 11 jogos em 2011/12, quando o formato da disputa era diferente do atual, ampliado.

Faltam três para o gaúcho igualar a maior marca da história da competição, registrada por Cristiano Ronaldo. Em 2013/14, o português balançou a rede 17 vezes e deu cinco passes decisivos, um total de 22 participações.

Alcançar números que pertencem a dois gênios estava até pouco tempo atrás longe do horizonte de Raphinha, que viveu tempos difíceis em suas duas primeiras temporadas no Barcelona. Ele marcou apenas dez gols em 2022/23 e repetiu o número em 2023/24. Em 2024/25, somando todas as competições, já são 28.

Apontado como um dos concorrentes ao posto de melhor do mundo, o brasileiro tem a chance de terminar a Champions como artilheiro.

Seu principal concorrente é um de seus companheiros. Já aproximando-se do fim da carreira, Lewandowski tem mostrado um faro continua apurado, com 11 gols marcados na torneio europeu, um a menos do que Raphinha.

A disputa não interfere no objetivo coletivo da equipe. Prova disso foi justamente a primeira perna do embate com o Dortmund, com duas assistências do brasileiro para o polonês.

Com os gols sobre o time que o revelou, Lewandowski se tornou o primeiro jogador da história a marcar dez ou mais gols em uma edição da Champions por três clubes diferentes: Borussia Dortmund, Bayern e Barcelona. No total, com a camisa da agremiação catalã, ele soma 99 gols em 145 jogos.

Se ajudam a mostrar a eficiência dos dois atletas mais experientes do trio do Barcelona, no caso de Yamal os números servem para atestar sua precocidade. Aos 17 anos, o garoto ostenta registros superiores aos de outras estrelas do futebol na mesma idade.

Até o momento, o jovem espanhol, campeão europeu com a Espanha em 2024, acumula 99 partidas como profissional do Barcelona, com 21 gols e 25 assistências.

Até os 18 anos, Messi tinha apenas nove jogos e um gol marcado pelo Barcelona. Nessa faixa etária, Cristiano Ronaldo participou de 31 duelos no Sporting, com cinco gols e três assistências.

Yamal chama a atenção pela habilidade para driblar, pela boa visão de jogo e pela capacidade para finalizações de média e longa distância.

O talento do espanhol, somado às fases goleadoras vividas por Raphinha e Lewandowski, deixa a torcida do time catalão confiante de que o clube voltará a conquistar a Champions pela primeira vez desde o título de 2014/15 com o trio MSN.

Seria a primeira taça do clube em um torneio internacional desde a saída de Messi, que se despediu em 2021 e hoje atua nos Estados Unidos.