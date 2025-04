PSG toma virada do Aston Villa, mas Donnarumma salva e garante vaga na semi

© Getty Images

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O PSG chegou a abrir 2 a 0 sobre o Aston Villa em um Villa Park lotado, mas tomou a virada e só avançou às semifinais da Champions League graças a Donnarumma: o goleiro fechou o gol, impediu que o 3 a 2 se estendesse e, diante da vantagem de dois gols construída pelos franceses no duelo de ida, garantiu sua equipe na próxima fase do torneio continental. Os ingleses, por outro lado, estão eliminados.

Os laterais Hakimi e Nuno Mendes balançaram as redes para os comandados de Luis Enrique, enquanto Tielemans, McGinn e Konsa deram esperanças aos donos da casa, que martelaram até o minuto final e acabaram parados pelo camisa 1 do clube parisiense.

Os franceses encaram o ganhador de Real Madrid x Arsenal na semifinal. Os times jogam nesta quarta-feira (16), no Santiago Bernabéu, e a vantagem de três gols está com a equipe de Londres.

COMO FOI O JOGO

O 1° tempo teve um Aston Villa caindo na armadilha francesa. O time de Luis Enrique chegou a ser assustado logo no minuto inicial, mas aplicou dois contra-ataques fatais e encaminhou a classificação. Até os 34 minutos, quando Tielemans diminuiu e iniciou a reação dos donos da casa.

Na etapa final, os ingleses voltaram elétricos e viraram o jogo em questão de dez minutos, mas a reação foi parada diante de um inspirado Donnaruma. Depois de ser vencido por McGinn e Konsa, o goleiro fechou o gol e, mesmo diante do nervosismo de seus companheiros, conseguiu esfriar o ímpeto rival até o apito final.

GOLS E DESTAQUES

O duelo começou com o Aston Villa desperdiçando uma boa oportunidade em escanteio de Rashford: a cobrança, desviada por Tielemans, tinha endereço, mas João Neves tirou o perigo providencialmente. Minutos depois, a reação do PSG foi certeira, e o contra-ataque puxado por Barcola acabou com Dibu Martínez espalmando para o meio -Hakimi, que disparava pela direita, aproveitou o rebote e cravou o 1 a 0.

Os visitantes ampliaram o placar aos 27 minutos em um enredo similar ao ocorrido nos minutos iniciais do confronto: logo após chances perdidas dos donos da casa. O time de Unai Emery ficou no quase em finalizações de Pau Torres e Rogers e acabou punido, de novo, em contra-ataque de manual. O lance começou com desarme de Marquinhos e passou pela dupla Hakimi-Dembélé antes de cair nos pés de Nuno Mendes. O lateral-esquerdo, algoz já no duelo de ida, estufou as redes: 2 a 0.

Desesperados atrás de um milagre, os mandantes diminuíram o placar na base da coletividade: após uma série de triangulações pelo meio, a bola chegou em Tielemans, que tocou para Rashford e abriu pela ponta esquerda. McGinn ainda recebeu e, rapidamente, acionou o camisa 8 já na entrada da área. A finalização desviou no peito de Pacho e tirou qualquer chance de defesa de Donnarumma: 2 a 1.

O PSG começou o 2° jogo com a bola, mas se livrou rapidamente dela: Vitinha recebeu de Dembélé no círculo central e, sem marcação, lançou para a lateral da defesa do Aston Villa. O lance, que já é executado por alguns times da Europa, foi "importado" por Memphis durante o último Palmeiras x Corinthians.

Elétricos, os donos da casa empataram a partida com uma pintura de McGinn: o meio-campista escocês recebeu ainda no campo de defesa, arrancou pelo meio e, sem qualquer intervenção dos marcadores, arriscou de fora da área. A bola saiu com velocidade, desviou (de novo) em Pacho e morreu na rede: 2 a 2.

O Aston Villa fez enlouquecer as arquibancadas do Villa Park dois minutos depois do empate -desta vez, a partir da bola parada. Rashford cobrou escanteio e, após rebatida, recebeu na ponta direita. Ele entortou dois zagueiros e, já dentro da área, rolou para Konsa fuzilar a meta de Donnarumma e acender, de vez, a esperança inglesa: 3 a 2.

O PSG só não viu o placar agregado ser igualado por causa de Donnarumma: o goleiro protagonizou dois milagres, em tentativas de Tielemans e Asensio, em meio ao nervosismo de seus companheiros no momento de segurar a bola. O lance final ainda teve Pacho bloqueando chute de Maatsen e decretando a sofrida classificação francesa.

ASTON VILLA

Dibu Martínez; Cash, Konsa, Pau Torres e Lucas Digne (Maatsen); Kamara, Onana (Ramsey), Rogers, Tielemans e McGinn (Asensio); Rashford (Watkins). Técnico: Unai Emery

PSG

Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Pacho e Nuno Mendes; Fabián Ruiz, Vitinha e João Neves; Barcola (Doué), Dembélé e Kvaratskhelia. Técnico: Luis Enrique

Local: Villa Park, em Birmingham (ING)

Árbitro: José María Sánchez (ESP)

Assistentes: Raúl Cabañero (ESP) e Iñigo Prieto (ESP)

VAR: Cesar Soto Grado (ESP)

Cartões amarelos: McGinn (AST)

Gols: Hakimi (PSG), aos 10 min do 1° tempo; Nuno Mendes (PSG), aos 27 min do 1° tempo; Tielemans (AST), aos 34 min do 1° tempo; McGinn (AST), aos 9 min do 2° tempo