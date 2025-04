Sampaoli esfria, e Santos discutirá novo técnico após jogo com Atlético-MG

© Ivan Storti/Santos FC

SANTOS E SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Santos viu a negociação com Jorge Sampaoli esfriar após o técnico indicar que vai declinar da oferta do clube. Por isso, a diretoria só discutirá sobre um novo técnico a partir desta quinta-feira (17).

ESTACA ZERO, DE NOVO

A diretoria planeja retomar o assunto após o jogo contra o Atlético-MG. O Santos enfrenta o Galo nesta quarta-feira (16), às 21h30 (de Brasília), pela quarta rodada do Brasileiro, na Vila Belmiro.

A ideia é concentrar e manter o foco no jogo desta quarta-feira (16). César Sampaio será o técnico interino e tem recebido o apoio da diretoria.

Sampaoli era o favorito, mas deve declinar da oferta. O argentino analisou o cenário, entendeu que não pode entregar o que a torcida merece e não sentiu convicção no Santos após entrevista coletiva do CEO Pedro Martins, realizada nesta terça-feira (15). O Peixe ainda não recebeu a recusa oficial do técnico.

O Santos volta à estaca zero. O clube sondou Tite e Dorival Júnior, que não desejam treinar um time neste momento, e Luís Castro, que sinalizou que não quer treinar no Brasil. Sampaoli foi o quarto nome contatado após a demissão de Pedro Caixinha.

A diretoria diz não ter pressa. Pedro Martins afirmou nesta terça-feira (15) que o Santos não contratará um novo técnico "do dia para a noite" e que tem explicado o cenário de "reconstrução" com quem tem conversado.

O Santos não tem negociação avançada com nenhum treinador hoje. O Santos não vai entregar a chave da primeira equipe para um treinador. Ele precisa vir e aceitar fazer uma construção em conjunto. Vamos analisar os nomes necessários e conversar quantas vezes forem precisas.

Da mesma maneira que falo com vocês, falo para os treinadores e colaboradores que podem vir. Apresento o cenário de reconstrução. Seria injusto falar para alguém uma mentira, contar sobre um cenário perfeito, que o Santos vive a mil maravilhas. Pedro Martins, em entrevista coletiva