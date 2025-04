Santos domina Atlético-MG e vence na Vila, mas lesão de Neymar preocupa

© Getty

(UOL/FOLHAPRESS) - O Santos se frustrou com mais uma lesão de Neymar, mas venceu o Atlético-MG por 2 a 0 na noite desta quarta-feira (16), na Vila Belmiro, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro.

O Santos marcou os dois gols no primeiro tempo, com Zé Ivaldo e Barreal, em um intervalo de três minutos entre 23 e 26.

Logo na sequência, aos 33 minutos, Neymar sentiu novamente a coxa esquerda e pediu para sair. O camisa 10 deixou o campo chorando.

No segundo tempo, o Galo se lançou ao ataque, mas criou poucas chances claras e o Santos soube controlar o resultado. O goleiro Gabriel Brazão fez apenas duas boas defesas.

Essa foi a primeira vitória do Santos no Brasileirão, justamente na partida seguinte à demissão de Pedro Caixinha, que caiu depois de derrota para o Fluminense.

O auxiliar e interino César Sampaio deu conta do recado e promoveu alterações decisivas. Novidades na escalação, Gabriel Bontempo e Barreal foram dois dos destaques.

Com o resultado, o Santos vai ao 12º lugar, com quatro pontos. O Atlético-MG de Cuca segue no Z4 e é o 19º, com dois pontos e ainda sem vencer.

O time praiano voltará a campo para enfrentar o São Paulo no domingo, no Morumbi. No mesmo dia, o Atlético receberá o Botafogo no Mineirão.

SANTOS SE IMPÕE

O Santos do interino César Sampaio se impôs na etapa inicial.

Novidades na escalação, Gabriel Bontempo e Barreal se destacaram e participaram diretamente do 2 a 0 construído até o intervalo.

No primeiro gol, aos 23 minutos, Barreal cobrou escanteio e Zé Ivaldo aproveitou o bate e rebate para fuzilar Everson. O ex-zagueiro do Cruzeiro imitou uma galinha em direção à torcida atleticana.

No minuto 26, o Santos já ampliou. Gabriel Bontempo puxou contra-ataque em alta velocidade e deixou Barreal sozinho para marcar. A dupla escalada pelo auxiliar deu resultado.

Aos 33, Neymar sentiu novo problema na coxa e acabou substituído por Rollheiser. O Atlético-MG de Cuca pouco assustou.

ATLÉTICO-MG POUCO ASSUSTA

O Atlético-MG voltou mais ofensivo para a etapa final, mas continuou com dificuldade para construir chances claras.

No minuto 16, o árbitro Bráulio da Silva Machado expulsou Zé Ivaldo por falta em Gabriel Menino. Na consulta ao VAR, porém, o juiz mudou a cor para amarelo.

Aos 28, o time criou uma boa chance pela primeira vez. Após confusão na área, Rony bateu forte para boa defesa de Brazão.

No minuto 36, pintou a melhor oportunidade. Lyanco cruzou, e João Marcelo cabeceou para linda defesa de Gabriel Brazão. Aos 38, João Marcelo quase marcou outra vez de cabeça.

A SAÍDA DE NEYMAR

Neymar sentiu novamente a coxa esquerda e saiu chorando aos 33 minutos do primeiro tempo.

O camisa 10 voltou a apresentar problema na mesma coxa que o tirou da semifinal do Campeonato Paulista contra o Corinthians e o afastou dos gramados por mais de um mês.

O astro fez um trabalho individualizado de fortalecimento e reequilíbrio muscular e só voltou quando o departamento médico do Santos e o estafe do atleta entenderam que ele estava "100%". A prática mostrou o contrário.

SANTOS

Gabriel Brazão, Leo Godoy (JP Chermont), Gil, Zé Ivaldo e Escobar; João Schmidt, Gabriel Bontempo (Tomás Rincón) e Neymar (Rollheiser) (Thaciano); Barreal (Diego Pituca), Guilherme e Tiquinho Soares. Técnico: César Sampaio (interino)

ATLÉTICO-MG

Everson, Saravia (Natanael), Lyanco, Junior Alonso e Caio Paulista (Gabriel Menino); Rubens, Fausto Vera (Bernard), Gustavo Scarpa (Igor Gomes) e Cuello; Rony e Hulk (João Marcelo). Técnico: Cuca

