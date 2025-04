Harry Kane devastado após queda do Bayern Munique na Liga dos Campeões

© Getty Images

O atacante Harry Kane não conteve a frustração após o empate por 2 a 2 entre Bayern de Munique e Inter de Milão, na noite de quarta-feira (16), resultado que selou a eliminação do clube alemão nas quartas de final da Liga dos Campeões.

A igualdade no placar, fora de casa, não foi suficiente para reverter a desvantagem do jogo de ida e garantiu a classificação dos italianos para a próxima fase. Com o sonho do título europeu mais uma vez adiado, Kane demonstrou visivelmente a emoção ao fim da partida, chegando às lágrimas em campo.

A reação do atacante inglês, que chegou ao Bayern nesta temporada em busca de conquistas internacionais, comoveu torcedores e colegas de equipe. Após mais uma campanha frustrada, o camisa 9 segue sem conquistar um título de expressão em sua carreira.

Leia Também: Abel cita Guardiola e Ancelotti e ironiza: 'Parece que eu e o Palmeiras temos que ganhar todas'