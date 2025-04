Jogador de futebol morre aos 28 anos após cair do 11º andar de prédio

© Reprodução

O mundo do futebol lamenta a perda precoce do atacante gabonês Aaron Boupendza, de 28 anos, que faleceu tragicamente nesta quarta-feira. O jogador, que atuava pelo Zhejiang FC na China, sofreu uma queda fatal do 11º andar do prédio onde residia, na cidade de Zhejiang. A notícia da sua morte foi confirmada pela Federação Gabonesa de Futebol (FEGAFOOT), que emitiu uma nota oficial expressando suas condolências à família e amigos do atleta.

A FEGAFOOT recordou Boupendza como um "grande atacante" que deixou sua marca na Copa das Nações Africanas de 2022, realizada nos Camarões. A entidade máxima do futebol gabonês ofereceu suas "sinceras condolências" à família biológica do jogador neste momento de profunda dor.

A trajetória profissional de Aaron Boupendza teve início no Mounana, do Gabão, seu país natal. Seu talento o levou ao futebol francês, onde vestiu a camisa do Bordeaux e de outros clubes menores da segunda divisão. Ao longo de sua carreira, Boupendza acumulou experiências em diversos cenários do futebol mundial, com passagens marcantes pela Turquia, Catar, Arábia Saudita, Estados Unidos (onde jogou pelo Cincinnati) e Romênia (pelo Rapid Bucaresti).

Desde o início deste ano, Boupendza defendia as cores do Zhejiang FC, na China. Em um curto período, o atacante demonstrou seu valor, balançando as redes quatro vezes em seis partidas disputadas na atual temporada.

A notícia da morte de Boupendza também gerou uma manifestação de pesar por parte do presidente do Gabão, Brice Oligui Nguema. Em suas palavras, o presidente lamentou profundamente a perda de "Aaron Boupendza, um talentoso centroavante que trouxe honra ao futebol gabonês".

