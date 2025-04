Bellingham após a 'queda' do Real Madrid: "Não correspondi"

© Getty Images

O meia Jude Bellingham usou as redes sociais nesta quinta-feira (17) para se desculpar com os torcedores do Real Madrid após a eliminação do time nas quartas de final da Liga dos Campeões diante do Arsenal. A derrota nos pênaltis, na noite de quarta-feira, selou a saída precoce dos merengues da principal competição europeia.

"Simplesmente não estive à altura das expectativas deste clube nos dois jogos. Desculpem, madridistas", escreveu o inglês em sua conta no Instagram. "Sabemos o quanto essas noites e essa competição significam para vocês. Ainda temos oportunidades de salvar esta temporada, mas só conseguiremos se estivermos juntos. O Real Madrid vai voltar!"

Apesar do baque na Champions, o Real Madrid segue vivo em duas frentes: o Campeonato Espanhol — onde ocupa a segunda posição, com quatro pontos a menos que o líder Barcelona — e a Copa do Rei. A equipe enfrenta justamente o rival catalão na final do torneio, marcada para o próximo dia 26 de abril.

