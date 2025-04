Neymar desfalca 85% das partidas após deixar Europa

© Getty Images

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Vivendo novo calvário por lesões, Neymar participou apenas de 15% dos jogos disputados por seus clubes desde que deixou o futebol europeu. O craque só completou o equivalente a 11 jogos cheios somando todos os minutos em que esteve em campo por Al Hilal e Santos.

DESFALQUE EM SÉRIE

Neymar atuou somente em sete partidas em sua passagem de 17 meses pelo Al Hilal, que realizou 94 jogos no período. Anunciado em 15 de agosto de 2023 pelo clube saudita, o brasileiro fez sua estreia um mês depois, entrando no segundo tempo, e engatou quatro jogos seguidos como titular até ter a sequência interrompida pela grave lesão no joelho.

O craque passou um ano afastado enquanto se recuperava da cirurgia no joelho esquerdo. Ele rompeu o ligamento cruzado anterior na partida da seleção brasileira contra o Uruguai, em outubro de 2023, e só voltou a atuar 12 meses depois, tendo participado de duas partidas no ano passado antes de deixar a equipe, no final de janeiro.

Foram 428 minutos em campo de 8.460 possíveis defendendo o clube da Arábia Saudita. O camisa 10 se despediu do Al Hilal com um gol e duas assistências. O levantamento, feito a partir de números da plataforma especializada OGol, não consideram acréscimos nem compromissos da seleção.

Já no retorno ao Santos, Neymar voltou a reviver o drama das lesões e disputou nove dos 13 jogos realizados pelo clube desde a sua repatriação. Ele disputou sete jogos seguidos, mas ficou fora de ação por um mês após um edema na coxa esquerda e voltou a sentir problema muscular na mesma região nesta quarta-feira (16), durante a vitória sobre o Atlético-MG. Pelo Peixe, o Menino da Vila atuou em cerca da metade da minutagem viável, jogando durante 587 minutos de 1.170 possíveis e registrando três gols e três assistências.

O jogador de 33 anos participou de apenas 15% das partidas desde a sua saída da Europa. Ele atuou em 16 de um total de 107 jogos somando as passagens pelos dois clubes.

Ao todo, Neymar esteve em campo por 1.015 minutos, o que equivale a 11 partidas cheias. Nesse período, o craque só disputou 90 minutos corridos em cinco ocasiões -quatro pelo Al Ahli e uma pelo Santos.

DRAMA COM LESÕES

Neymar vem sofrendo para se manter saudável nos últimos anos. Após passar praticamente ileso de quando defendeu o Santos e o Barcelona, o camisa 10 se lesionou diversas vezes no PSG e já chegou no Al Hilal machucado. A grave lesão no joelho agravou o quadro, e a coxa esquerda virou o problema da vez.

O craque brasileiro não ultrapassa a marca de 31 jogos disputados por temporada desde que deixou o Barcelona, em 2017. A título de comparação, em sua última época no PSG, ele participou de 29 dos 50 confrontos do time. Já pelo Barça, nunca atuou em menos do que 41.

O Santos está pessimista com a nova lesão e fará novos exames em Neymar nesta quinta-feira (17). A expectativa é que o astro tenha tido uma lesão muscular mais considerável que o edema anterior e precise de algumas semanas de tratamento. O contrato de Neymar termina no dia 30 de junho, e o clube imagina que haverá acordo para renovar.

NÚMEROS DE NEYMAR APÓS DEIXAR A EUROPA

Al Hilal

- Al-Hilal na temporada 2023/24 após anunciar Neymar: 52 jogos

- Neymar em 2023/24: 5 jogos, somando 386 minutos, com um gol e duas assistências

- Al-Hilal na temporada 2024/25: 42 jogos

- Neymar em 2024/25: 2 jogos, somando 42 minutos

Santos

- Santos em 2025 após anunciar Neymar: 13 jogos

- Neymar em 2025: 9 jogos, somando 587 minutos, com três gols e três assistências

