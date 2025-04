Diogo Jota diz que força mental será decisiva para o título do Liverpool

© Getty Images

O atacante português Diogo Jota concedeu entrevista nesta quinta-feira (17) aos canais oficiais do Liverpool, refletindo sobre o momento decisivo da temporada para o clube inglês. Faltando apenas seis rodadas para o fim da Premier League, os Reds estão a duas vitórias de conquistar o título nacional, algo que não acontece desde 2019/2020.

A equipe pode, inclusive, garantir a taça já neste fim de semana. Para isso, precisa vencer o Leicester fora de casa no domingo (21) e torcer por uma derrota do Arsenal na visita ao Ipswich.

“Chegamos à fase da temporada em que conquistar os três pontos é mais importante do que jogar bonito”, avaliou Jota. “Acredito que jogamos bem durante a maior parte do campeonato, mas agora tudo depende da força mental, porque todos já passaram por muitos jogos ou enfrentaram problemas físicos, como eu.”

O camisa 20 ressaltou o desgaste físico e emocional acumulado ao longo do ano, mas mostrou confiança na preparação do elenco. “Agora temos uma semana inteira para nos preparar entre os jogos. Isso ajuda a estarmos mais frescos. Cada partida, daqui para frente, é uma final”, destacou.

Para o atacante, o sucesso do time passa pelo trabalho do técnico Jürgen Klopp. “Não existe mágica, só trabalho duro. Desde o começo, o mérito é do treinador, que fez a gente acreditar na proposta dele. Os resultados vieram rápido, o que aumentou nossa confiança – e a dele também. Tenho certeza de que, se perguntarmos, ele vai dizer que aprendeu muito nesta temporada.”

Jota concluiu destacando a importância de manter o foco: “Se conseguirmos levantar esse primeiro grande troféu, imaginem o quanto o futuro pode ser brilhante. Tivemos um início acima das expectativas, mas, até o trabalho estar concluído, essas conversas ainda não significam muita coisa.”





