Messi elogia Lamine Yamal: "Já é um dos melhores do mundo"

© Getty Images

Lionel Messi não poupou elogios ao jovem Lamine Yamal, revelação do Barcelona, durante entrevista ao podcast Simplemente Fútbol, exibida na última quinta-feira. O craque do Inter Miami, que também foi formado nas categorias de base do clube catalão, demonstrou admiração pelo desempenho precoce do espanhol.

“É realmente impressionante o que o Lamine Yamal já conseguiu mostrar. Ele já foi campeão europeu com a seleção da Espanha”, comentou Messi.

O camisa 10 da Argentina destacou ainda que o jovem atacante tem apenas 17 anos e está em pleno desenvolvimento: “Ele ainda está em processo de crescimento como jogador. Vai evoluir e acrescentar novas qualidades ao seu jogo, assim como aconteceu comigo.”

Messi concluiu afirmando que, apesar da pouca idade, Yamal já se destaca no cenário internacional: “Não há dúvidas de que ele tem um talento incrível e, hoje, já é um dos melhores jogadores do mundo.”

Leia Também: Neymar desfalca 85% das partidas após deixar Europa