Rio Ferdinand se emociona com virada do United sobre o Lyon por 5 a 4

© X/footballontnt

A classificação dramática do Manchester United às semifinais da Liga Europa, após uma vitória por 5 a 4 sobre o Lyon, na noite de quinta-feira (18), levou Old Trafford à euforia — e também contagiou os comentaristas da transmissão ao vivo.

Durante a cobertura da TNT Sports, os ex-jogadores Rio Ferdinand e Robbie Savage não esconderam a emoção com os dois gols marcados nos acréscimos da prorrogação, que garantiram a virada e a vaga do time inglês. Visivelmente empolgados, os dois vibraram intensamente no estúdio, em uma reação que logo repercutiu nas redes sociais.

Ferdinand, ídolo dos Red Devils, e Savage, que teve uma breve passagem pelo clube, celebraram como torcedores diante da reviravolta histórica. Confira o vídeo abaixo.

