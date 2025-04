Ex-jogador Joe Thompson morre aos 36 anos após luta contra o câncer

O futebol inglês perdeu nesta sexta-feira (19) o ex-jogador Joe Thompson, que morreu aos 36 anos após uma longa batalha contra o câncer. A informação foi confirmada pela família do ex-meio-campista, que havia sido diagnosticado com a doença pela terceira vez em abril de 2023.

Thompson iniciou sua carreira nas categorias de base do Manchester United, onde teve uma forte ligação com o clube, apesar de não ter atuado pela equipe principal. Em nota oficial, os Red Devils lamentaram a perda e prestaram homenagem ao ex-atleta.

"É com tristeza que informamos a morte de Joe Thompson. Uma personalidade calorosa, que mantinha uma conexão profunda com o clube desde a juventude. Nossos pensamentos estão com seus familiares e amigos neste momento difícil", escreveu o clube nas redes sociais.

Sem conseguir se firmar no elenco principal do United, Joe construiu sua carreira em clubes das divisões inferiores da Inglaterra e, após a aposentadoria precoce, passou a atuar como comentarista esportivo.

