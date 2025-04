Real Madrid prepara saída de Ancelotti e tenta antecipar Xabi Alonso

© Getty Images

O técnico Carlo Ancelotti está perto de se despedir do comando do Real Madrid. Segundo o jornal espanhol Marca, a queda na Liga dos Campeões selou o destino do treinador italiano, e o presidente Florentino Pérez já trabalha para antecipar a chegada de Xabi Alonso, atual comandante do Bayer Leverkusen, ao Santiago Bernabéu.

A diretoria do clube espanhol quer acelerar a transição, especialmente porque o Mundial de Clubes, no fim da temporada, será tratado como uma competição de prestígio. Para isso, o clube considera diferentes cenários: manter Ancelotti até o torneio, nomear um técnico interino — como Raúl ou Solari — para assumir temporariamente, ou até antecipar a chegada de Xabi Alonso, permitindo que ele já comande a equipe nos Estados Unidos, sede do campeonato.

Apesar das incertezas, o futuro de Ancelotti no clube parece traçado: dificilmente ele seguirá à frente do Real Madrid na próxima temporada. O técnico, inclusive, é cotado para assumir a seleção brasileira.

Enquanto define o sucessor no banco de reservas, o Real Madrid ainda disputa o título do Campeonato Espanhol — atualmente está quatro pontos atrás do rival Barcelona — e fará a final da Copa do Rei no próximo dia 26 de abril, justamente contra os catalães.

