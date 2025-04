Brasileiro já tem quatro técnicos demitidos antes da 5ª rodada

© Getty

O Campeonato Brasileiro de 2025 ainda nem chegou à quinta rodada e já contabiliza quatro técnicos demitidos, enquanto outros profissionais vivem forte pressão.

A mais recente saída foi a de Ramón Díaz, demitido pelo Corinthians nesta quinta-feira (17), um dia após a derrota por 2 a 0 para o Fluminense. O clube comunicou oficialmente a saída do argentino no início da noite.

“Nesta quinta-feira (17), o Sport Club Corinthians Paulista comunica o desligamento de Ramón Díaz do cargo de técnico da equipe. Também deixam o clube os auxiliares Emiliano Díaz, Bruno Urribarri e Osmar Ferreyra, além do preparador físico Diego Pereira”, informou o clube em nota oficial.

Horas antes, o Grêmio também oficializou a demissão de Gustavo Quinteros, após a goleada sofrida para o Mirassol. O time gaúcho somava apenas uma vitória em quatro jogos e estava na zona de rebaixamento.

O Fluminense havia sido o primeiro a trocar de comando, dispensando Mano Menezes logo após a estreia com derrota. O substituto escolhido foi Renato Gaúcho, que reassumiu o time.

O Santos também rompeu com o português Pedro Caixinha, após três jogos sem vitória. O auxiliar César Sampaio assumiu o comando de forma interina.

Além dos técnicos já desligados, outros vivem momentos de tensão. Luis Zubeldía, no São Paulo, e Pepa, no Sport, estão sob pressão da torcida. Já Cuca, no Atlético-MG, ainda não venceu no torneio e admitiu que o time precisa reagir para evitar uma crise.

Carille, do Vasco, também enfrenta críticas da torcida, apesar de o time estar no G6. A instabilidade no comando técnico é reflexo do início irregular da maioria das equipes na competição.

Técnicos do Brasileirão 2025

Atlético-MG: Cuca (desde dezembro de 2024)

Bahia: Rogério Ceni (desde setembro de 2023)

Botafogo: Renato Paiva (desde fevereiro de 2025)

Ceará: Léo Condé (desde julho de 2024)

Corinthians: sem técnico após demissão de Ramón Díaz

Cruzeiro: Leonardo Jardim (desde fevereiro de 2025)

Flamengo: Filipe Luís (desde setembro de 2024)

Fluminense: Renato Gaúcho (desde abril de 2025, após saída de Mano Menezes)

Fortaleza: Juan Pablo Vojvoda (desde maio de 2021)

Grêmio: sem técnico após demissão de Gustavo Quinteros

Internacional: Roger Machado (desde julho de 2024)

Juventude: Fabio Matias (desde outubro de 2024)

Mirassol: Rafael Guanaes (desde março de 2025)

Palmeiras: Abel Ferreira (desde novembro de 2020)

Red Bull Bragantino: Fernando Seabra (desde outubro de 2024)

Santos: César Sampaio (interino após demissão de Pedro Caixinha)

São Paulo: Luis Zubeldía (desde abril de 2024)

Sport: Pepa (desde setembro de 2024)

Vasco: Carille (desde dezembro de 2024)

Vitória: Thiago Carpini (desde maio de 2024)

