Agente de Klopp desmente rumores que envolvem Real Madrid e Brasil

Marc Kosicke, empresário de Jürgen Klopp, afirmou nesta sexta-feira (19) que o treinador alemão está satisfeito com seu novo cargo na Red Bull e não pretende assumir outro desafio no momento, como os especulados convites do Real Madrid ou da Seleção Brasileira.

"Jürgen está muito contente com o seu novo papel como chefe de futebol na Red Bull", declarou Kosicke em entrevista à emissora alemã Sky, negando as informações de que o ex-técnico do Liverpool poderia considerar propostas de clubes ou seleções.

Tanto o Real Madrid quanto a Seleção Brasileira estão em busca de novos treinadores. No caso da CBF, a saída de Dorival Júnior já foi oficializada. Já na Espanha, o futuro de Carlo Ancelotti segue indefinido, e Xabi Alonso desponta como o favorito do presidente Florentino Pérez para assumir o comando técnico do clube merengue.

