Romário elege os 3 maiores jogadores da história

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O ex-atacante Romário deu sua opinião sobre quem são os três maiores jogadores da história do futebol, e se deixou fora do top 3.

O assunto foi abordado durante participação de Romário no canal do Duda Garbi. O jornalista inicialmente questionou o Baixinho sobre a recente declaração de Cristiano Ronaldo, que disse ser o melhor e mais completo jogador da história do futebol.

"Respeito. Isso também já passou pela minha cabeça, é um direito de cada um. Foda-se [risos] (...) Ele tem o histórico dele, a carreira dele, o que ele conquistou... Tá 100% no direito de ter esse pensamento", disse Romário.

O ex-jogador, então, elegeu os três maiores da história. Sem titubear, colocou o Rei Pelé no topo da lista antes de citar dois argentinos.

"Pra mim o maior de todos os tempos, que não vai ter nada igual, é o Pelé."

"Se a gente for botar três jogadores fodas, eu colocaria Pelé, Maradona e Messi"

Em fevereiro deste ano, Cristiano se definiu como o jogador mais completo já visto na história do esporte. O astro já foi eleito melhor jogador do mundo cinco vezes: 2008, 2013, 2014, 2016 e 2017. Creio que sou o jogador mais completo que já existiu. Faço de tudo no futebol: sou bom de cabeça, bato bem faltas, chuto bem de perna esquerda, sou alto, forte, tenho bom salto... Uma coisa são gostos: podem dizer que gostam mais do Messi, do Pelé, do Maradona. Eu entendo isso e respeito, mas dizer que Cristiano não é completo, é mentira. Sou o mais completo. Creio que sou [o melhor da história]. Não vi ninguém melhor, disse Cristiano Ronaldo ao canal La Sexta

