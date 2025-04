Reforço mais caro da história do Santos deve substituir Neymar

© Getty Images

Contratação mais cara da história do Santos, Benjamín Rollheiser, de 25 anos, deve assumir o papel de titular após as lesões de Neymar e Soteldo. O argentino, que custou R$ 65 milhões ao clube, ainda não marcou gols ou deu assistências em seis partidas, mas sua atuação na vitória contra o Atlético-MG foi considerada a melhor até o momento. Com adaptação e condições físicas aprimoradas, o meia-atacante está próximo de conquistar espaço definitivo no time.

Neymar e Soteldo, que sofreram lesões musculares na coxa, ficarão afastados por algumas semanas, abrindo caminho para Rollheiser. Versátil, ele pode atuar como meia armador ou ponta pelo lado direito do ataque, mas deve ser aproveitado mais centralizado neste período. Sua estreia como titular em sequência está prevista para o clássico contra o São Paulo, no Morumbi, no próximo domingo.

A contratação de Rollheiser foi disputada com o Botafogo, e o Santos acredita que o investimento recorde será recompensado. Antes dele, o reforço mais caro da história do clube era Leandro Damião, que custou R$ 42 milhões. A aposta no argentino reflete a confiança da diretoria em seu potencial de contribuir decisivamente para a equipe.

Enquanto busca um treinador definitivo, o Santos segue sob o comando do auxiliar César Sampaio, que tenta consolidar sua posição com mais uma vitória. O desempenho de Rollheiser no clássico será um teste importante tanto para o jogador quanto para a equipe, que busca consistência na temporada.

