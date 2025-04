Depay 'agradeceu estar meses sem lesão muscular', diz médica do Corinthians

© Getty

ALEXANDRE ARAUJO E BEATRIZ CESARINI

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Memphis Depay chegou ao Corinthians com um histórico de lesões, mas, até aqui, não conviveu com problemas desta natureza na passagem pelo futebol brasileiro. O jogador holandês, inclusive, agradeceu aos membros do departamento médico do time, segundo revelou Ana Carolina Côrte, chefe do setor.

"Cada um é de um jeito e trabalhamos em cima de cada um. Há diversos métodos de recuperação. O Memphis é um caso incrível, porque ele veio de muitas lesões antes. Ele me falou esses dias, veio agradecer, porque ele está há seis meses sem lesão muscular alguma. Nem lembra qual foi a última vez que isso aconteceu. O trabalho que acreditamos é, principalmente, essa intervenção na recuperação", afirmou Côrte.

Ana Carolina Côrte, além do Corinthians, também trabalha no Comitê Olímpico do Brasil (COB). Ela é gerente da área de saúde do atleta da entidade.

Ela retornou ao COB em fevereiro, dois anos após pedir demissão da entidade. Desde a posse de Marco La Porta como presidente, o comitê atravessa reestruturação em alguns setores.

Ana Carolina participou de evento em que o COB anunciou a renovação do patrocínio da Medley. O encontro aconteceu na última quarta-feira, no Rio de Janeiro.

A médica integrou debate com Carla Di Pierro, psicóloga do COB, e as ginastas Julia Soares e Lorrane Oliveira. O tema principal foi a saúde mental dos atletas.

HISTÓRICO DE MEMPHIS

Memphis foi anunciado como reforço do Corinthians em setembro do ano passado. Ele tem vínculo até o fim do ano que vem.

Ele chegou ao Brasil com longo histórico de lesões. O clube que defendeu mais recentemente na Europa foi o Atlético de Madri, onde conviveu arduamente com o problema.

A lesão mais grave de Depay aconteceu na temporada 2019/20. O atacante sofreu uma ruptura no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo quando defendia o Lyon, da França. Ele precisou de 199 dias para se recuperar.

Os problemas físicos também o acompanharam no Barcelona, outro clube que defendeu no futebol espanhol. Foram quatro lesões e 143 dias afastados dos gramados.

AS LESÕES DE DEPAY NOS ÚLTIMOS ANOS

- 24/25 - Lesão muscular - 22 dias - sem clube

- 23/24 - Lesão muscular - 32 dias - Atlético de Madri

- 23/24 - Lesão muscular - 28 dias - Atlético de Madri

- 23/24 - Lesão muscular - 59 dias - Atlético de Madri e seleção

- 23/24 - Lesão muscular - 5 dias - Atlético de Madri

- 22/23 - Lesão na panturrilha - 89 dias - Atlético de Madri e seleção

- 22/23 - Lesão muscular - 24 dias - Atlético de Madri

- 22/23 - Problemas musculares na coxa - 59 dias - Barcelona e seleção

- 21/22 - Ruptura muscular na coxa - 10 dias - Barcelona

- 21/22 - Problemas no tendão de Aquiles - 42 dias - Barcelona

- 21/22 - Lesão na coxa - 32 dias - Barcelona

- 19/20 - Ruptura dos ligamentos cruzados - 199 dias - Lyon

- 19/20 - Problemas musculares na coxa - 14 dias - Lyon e seleção

- 19/20 - Problemas musculares na coxa - 11 dias - Lyon e seleção