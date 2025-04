Manchester City desencanta com jovem no fim, vence Everton e mantém fase invicta

© Getty

BRUNO MADRID

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Manchester City passou longe de brilhar no Goodison Park, mas desencantou nos minutos finais, venceu o Everton por 2 a 0 e ampliou a sequência invicta no Campeonato Inglês para cinco partidas. O jovem O'Reilly abriu o placar já na casa dos 40 minutos do 2° tempo, e Kovacic, nos acréscimos, fechou a conta para os visitantes.

O resultado deixou os comandados de Pep Guardiola, provisoriamente, na 4ª posição da tabela com 58 pontos -o Nottingham Forest acabou ultrapassado, mas ainda joga pela 33ª rodada e pode retomar o lugar.

Já o Everton estacionou nos 38 pontos e segue na 13ª colocação. Sem risco de rebaixamento, a equipe de Liverpool não tem grandes pretensões no torneio.

O City volta a jogar já na terça (22), contra o Aston Villa, também pelo Inglês. O Everton, por outro lado, terá uma semana inteira de descanso: o time só entrará em campo no sábado (26), diante do Chelsea.

COMO FOI O JOGO

O 1° tempo foi quase todo do Manchester City, mas faltou ousadia ofensiva. O duelo começou frio e só esquentou a partir dos 12 minutos, quando Savinho caiu dentro da área e pediu, em vão, uma penalidade. Daí para frente, os visitantes até chegaram a martelar, mas pararam em Pickford -em chute de Matheus Nunes- e em O'Brien -que cortou, de cabeça, uma finalização de De Bruyne. O Everton chegou uma vez à meta rival, em bola parada, e acertou a trave.

O ritmo caiu na etapa final, e o duelo caminhava para um 0 a 0, até O'Reilly aparecer. O meio-campista de 20 anos, que é formado nas categorias de base do City, fez as vezes de centroavante e aproveitou cruzamento da direita de Matheus Nunes para balançar as redes. Ainda deu tempo de Kovacic, já nos acréscimos, sacramentar o 2 a 0.