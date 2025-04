Payet envolvido em escândalo sexual: "É um monstro doentio"

© Getty Images

Dimitri Payet está envolvido em um escândalo no Brasil, após ter sido formalmente acusado de "violência física, moral, psicológica e sexual" por Larissa Ferrari, com quem teria mantido um relacionamento amoroso durante sete meses.

Segundo a edição deste domingo do jornal britânico The Sun, o jogador francês teria forçado a brasileira de 28 anos a participar de um “casamento falso” e até usar um anel como forma de “provar seu amor”. A polícia do Rio de Janeiro está atualmente investigando o caso.

"Ele é um monstro doentio. Eu temi pela minha vida, e ainda estou assustada. Quero não apenas justiça, mas também ajudar outras mulheres que permitem, cegamente, que seus parceiros abusem delas", afirmou Larissa, referindo-se ao atacante do Vasco da Gama.

Dimitri Payet, que é casado com Ludivine (com quem tem quatro filhos) há quase 20 anos, teria conhecido a advogada — mãe de dois filhos — pelas redes sociais. Depois, eles se encontraram pessoalmente, e o relacionamento se concretizou.

"Ele me disse que eu era a única pessoa em quem ele confiava. Depois, falou que ia me punir e viajar para a França por 30 dias para ficar com a família. Disse que, quando voltasse, eu também seria castigada sexualmente", relatou.

"Ele ficou irritado e começou a me chamar de ‘p***’. Disse que eu estava traindo ele. Disse que eu tinha sete dias para provar que o amava de verdade. Eu não sabia o que fazer. Falei que ia tatuar o nome dele, mas ele disse que isso não era suficiente", continuou.

"Ele fez coisas realmente horríveis comigo, como enfiar minha cabeça na privada. No começo, ele parecia satisfeito com os vídeos que eu mandava, mas continuava pedindo mais", finalizou.

Leia Também: Romário elege os 3 maiores jogadores da história