Hugo Calderano é campeão da Copa do Mundo em vitória inédita ao Brasil

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Brasil é campeão do mundo de tênis de mesa. A vitória inédita ao país carrega o nome do carioca Hugo Calderano, de 28 anos, o primeiro atleta fora da Ásia e da Europa a chegar a uma decisão de um torneio mundial da modalidade. E, agora, o primeiro campeão das Américas.

Estreando na final do Mundial, disputado neste domingo (20), em Macau, o brasileiro venceu por 4 games a 1 o chinês Lin Shidong, 20, atual líder do ranking da ITTF (Federação Internacional de Tênis de Mesa).

"Antes do torneio começar, eu não poderia imaginar ser campeão", disse o Calderano. "Acho que consolidei meu nome na história do tênis de mesa."

Emocionado, o brasileiro chorou ao falar do título e do peso após a derrota nas Olimpíadas. "Se você falasse comigo há um mês, eu estava muito mal."

Para chegar ao resultado inédito, Hugo Calderano já tinha alcançado vitórias maiúsculas ao longo da campanha. Eliminou nas quartas de final o japonês Tomokazu Harimoto, 3º do ranking, de virada, quando já assegurou a primeira medalha do Brasil na competição, disputada desde 1980 -não há disputa pelo terceiro lugar.

Atual 5º do ranking, o brasileiro venceu, também de virada, o chinês Wang Chuqin, número 2 do mundo, em jogo válido pelas semifinais da competição.

CAMINHO DE HUGO CALDERANO AO TÍTULO

- Oitavas: Hugo Calderano 4 x 1 Hiroto Shinozuka (29º no ranking)

- Quartas: Hugo Calderano 4 x 1 Tomokazu Harimoto (3º)

- Semifinal: Hugo Calderano 4 x 3 Wang Chuqin (2º)

- Final: Hugo Calderano 4 x 1 Lin Shidong (1º)

Na fase de grupos, ele já havia superado o canadense Eugene Wang (65º) e o japonês Yukiya Uda (30º), ambos por 3 sets a 1. Nas oitavas, passou pelo japonês Hiroto Shinozuka (29º).

"Espero inspirar muitos jovens que estão começando a jogar tênis de mesa e qualquer outro esporte a seguir em frente", afirmou o brasileiro após a vitória nas semifinais.

Esta é a sexta participação do mesa-tenista em Copas do Mundo. Até então, seu melhor resultado havia sido em 2019, quando chegou às quartas de final. Ele também é o único tricampeão da modalidade em Jogos Pan-Americanos.

O resultado na Copa do Mundo vem menos de um ano depois de Hugo Calderano conquistar o melhor resultado do tênis de mesa brasileiro em Olimpíadas, quando terminou em quarto nos Jogos de Paris.

Na competição, ele perdeu o bronze para o francês Felix Lebrun, mas voltou a ocupar a terceira colocação no ranking da ITTF, a melhor da carreira e de um atleta das Américas, pela campanha nas Olimpíadas de Paris.

"Eu vou voltar e tentar de novo", prometeu Calderano após derrota na França. "Eu coloco o centro de mesa no centro da minha vida, todas as escolhas que eu faço é pelo tênis de mesa."

Além do resultado de Calderano, a competição também foi marcada por conquistas na categoria feminina do tênis de mesa brasileiro. A paulista Bruna Takahashi (24º do ranking) se tornou a primeira brasileira a avançar até a fase quartas de final da Copa do Mundo.

Nas oitavas, ela derrotou a romena Bernadette Szocs (14º) por 4 sets a 0 (11/8, 11/7, 11/7 e 11/5). Na sequência, parou diante da favorita chinesa Chen Xingtong (4ª), que venceu o duelo por 4 a 1 (11/8, 6/11, 13/11, 11/7 e 11/7).

