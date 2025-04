Clubes de futebol prestam homenagens ao Papa Francisco

© Getty Images

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Conhecido por sua relação estreita com o futebol, o Papa Francisco, que morreu nesta segunda-feira (21), aos 88 anos, foi lembrado por clubes e associações esportivas ao redor do mundo em publicações nas redes sociais em que lamentaram a partida do pontífice.

Um deles foi o San Lorenzo, da Argentina, do qual o Papa era torcedor assíduo desde a infância e com o qual mantinha forte relação mesmo após a vida religiosa.

"Nunca foi mais um e sempre foi um dos nossos. Corvo quando menino e homem. Corvo como sacerdote e cardeal. Corvo também como Papa", escreveu o clube, em referência ao apelido com o qual os torcedores são conhecidos.

"De Jorge Mario Bergoglio para Francisco, houve algo que nunca mudou: o seu amor pelo Cyclone", destacou o clube.

No Brasil, a CBF (Confederação Brasileira de Futebol) lamentou a passagem do pontífice em nota acompanhada de foto do presidente da entidade, Ednaldo Rodrigues, com o Santo Padre.

"O presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, lamenta profundamente a morte do pontífice e decreta luto de uma semana, além de minuto de silêncio em todas as partidas organizadas pela entidade. Francico gostava de futebol", postou a CBF.

"Descanse em paz, Papa Francisco. O Sport Club Corinthians Paulista presta homenagem ao Papa do Povo", escreveu o clube do Parque São Jorge.

Na Itália, uma série de clubes da Serie A (primeira divisão italiana) fez publicações em suas redes sociais lamentando a morte do Papa.

Os organizadores da Serie A optaram pela suspensão dos jogos da rodada que seriam realizados nesta segunda-feira.

"Sua fé, sua humildade, sua coragem e sua dedicação tocaram o coração de milhões de pessoas, tornando-o uma referência moral do nosso tempo. Seu legado de paz e solidariedade permanecerá um exemplo indelével", escreveu a Roma.

"Como uma luz, suas palavras viverão em nossos corações e nos guiarão por toda a eternidade", disse o Milan.

"Foi uma referência espiritual e moral que sempre falou ao coração do mundo, com simplicidade, humanidade e força", disse o ex-goleiro Gianluigi Buffon, campeão mundial com a seleção italiana em 2006.

"Ao longo de seu pontificado, marcado pela dimensão de seu grande legado, o Papa Francisco representou um enorme espírito de solidariedade e apoio às pessoas mais desfavorecidas e vulneráveis", disse o Real Madrid.