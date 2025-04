Messi se despede de Papa Francisco: "Vamos sentir saudades"

© Getty Images

Lionel Messi recorreu, esta segunda-feira, às redes sociais para deixar uma emocionante mensagem de despedida ao Papa Francisco, que morreu aos 88 anos.

"Uma Papa distinto, próximo, argentino...Que fiques em paz Papa Francisco. Obrigado por fazer do mundo um lugar melhor. Vamos sentir saudades", escreveu o jogador num story no Instagram, com uma fotografia alusiva ao encontro de ambos.

