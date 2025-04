Klopp entra no radar do Real Madrid e pode substituir Ancelotti

© Getty Images

Carlo Ancelotti pode estar vivendo seus últimos momentos como técnico do Real Madrid. Após uma temporada marcada por decepções — com a eliminação na Liga dos Campeões e dificuldades crescentes em La Liga — a pressão sobre o treinador italiano só aumenta.

O nome mais cotado para assumir o cargo até agora era Xabi Alonso, atualmente no Bayer Leverkusen. No entanto, uma nova possibilidade ganhou força nesta terça-feira (23), quando o jornalista espanhol Raúl Varela revelou, durante o programa La Tribu, da Rádio Marca, a existência de um forte apoiador de... Jürgen Klopp.

Segundo Varela, o entusiasta seria Anas Laghrari, um influente investidor marroquino com carreira no setor bancário suíço e atualmente um dos principais aliados de Florentino Pérez no projeto da Superliga Europeia.

"Ele é um apaixonado absoluto pela figura de Klopp e sugeriu, nas últimas semanas ou meses, que o presidente do Real Madrid ampliasse sua visão e considerasse o nome de Jürgen Klopp", afirmou o jornalista.

Klopp já anunciou sua saída do Liverpool ao fim da temporada e, segundo Varela, a decisão foi tomada por motivos pessoais importantes. O alemão deve deixar o clube inglês no auge, com reconhecimento da torcida e bênção ao provável substituto, Arne Slot, que está prestes a conquistar a Premier League com o Feyenoord.

