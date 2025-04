Guardiola admite ter sido "injusto" com craque do Manchester City

© Getty Images

O técnico do Manchester City, Pep Guardiola, admitiu nesta segunda-feira (22) que tem sido “injusto” com Jérémy Doku nas últimas partidas. Em coletiva de imprensa antes do confronto contra o Aston Villa, o espanhol fez um mea-culpa sobre a escassa utilização do atacante belga, contratado em 2023 junto ao Rennes por 60 milhões de euros.

Doku, de 21 anos, ainda não se firmou como titular absoluto na equipe e, nos últimos três jogos, somou apenas 48 minutos em campo, sempre saindo do banco de reservas. Guardiola reconheceu que a escolha tática prejudicou o jogador.

— Tenho sido muito injusto com o Jérémy Doku nos últimos jogos. Lembro dos confrontos contra Tottenham e Brighton. Sem ele, teria sido impossível conseguir os resultados — afirmou, em referência à vitória por 1 a 0 e ao empate por 2 a 2, respectivamente.

Segundo Guardiola, a ausência de Doku se deve ao modelo adotado recentemente pela equipe, que tem privilegiado jogadas por dentro com laterais e meio-campistas, reduzindo o uso de pontas abertos.

— O único motivo para ele não ter jogado tanto é que estamos atuando sem extremos. Mas nos últimos metros, Doku é imparável — elogiou.

O técnico também destacou a boa atuação do belga na vitória por 2 a 0 sobre o Everton, no último sábado.

— Ele teve a bola, abriu a defesa e foi à linha de fundo. O impacto foi muito melhor do que em Old Trafford, onde não esteve bem — concluiu.





