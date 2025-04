San Lorenzo, clube do Papa Francisco, é alvo de escândalo por propina

© Getty

O San Lorenzo, tradicional clube argentino que tinha como torcedor mais ilustre o Papa Francisco — Jorge Mario Bergoglio, falecido nesta segunda-feira (21) aos 88 anos —, está no centro de um dos maiores escândalos de sua história.

Uma reportagem exibida nesta terça-fera pela emissora argentina Canal 9 revelou imagens comprometedoras do presidente do clube, Marcelo Moretti, supostamente recebendo US$ 25 mil (cerca de R$ 130 mil) para contratar um jovem jogador vinculado ao modesto Boedo, equipe das divisões inferiores do futebol argentino.

[Legenda]© X / sergiozarratea

O vídeo, registrado por uma câmera escondida, mostra a mãe do atleta — ainda menor de idade — entregando o valor a Moretti, afirmando: "Eu te dou os 25 mil dólares, mas contrata ele". Em seguida, o dirigente aparece conversando com a esposa sobre o desempenho do jovem nos treinos.

